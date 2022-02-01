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Formula 1'e aşı zorunluluğu geliyor

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Formula 1, 2022 sezonu etkinliklerinde yer alan tüm personele Covid-19 aşı zorunluluğu getiriyor. Organizasyon, en az 2 doz aşı olmayan görevlilerin artık padoka girmesini engelleyecek

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Formula 1'e aşı zorunluluğu geliyor
Dünyanın en fazla takip edilen motor sporları organizasyonda görevli tüm personele yeni aşı politikası geliyor.
Formula 1'in ana unsurları olan pilotlar, takım çalışanları, gazeteciler ve yarışlara davet edilen misafirlerin padoka girmesi için en az 2 doz aşı olması gerekecek.
Sürücüler bu konuda çok hassas.
Formula 1 pilotları aşılandığı için, bu kural onları etkilemeyecek.
Zorunlu aşı, bazı kuralların hafifletilmesi anlamına da geliyor.
F1 yönetimi, yarışlar sırasında katı pandemi kuralları uyguluyordu. 
 
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