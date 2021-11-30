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Formula 1'e 5G teknolojisi

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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'inde ilk kez 5G altyapısı kullanılacak. Bu teknolojiyle birlikte izleyiciler yarışla daha iç içe olacak ve mobil cihazlarını kullanarak yarışı daha hızlı deneyimleyecek

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Formula 1'e 5G teknolojisi
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Formula 1'de sezonun 21'inci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, bir ilke sahne olacak.
Sıfırdan inşa edilen ve şehrin ortasında bulunan Cidde Sokak Pisti, en hızlı kablosuz ağ bağlantısı teknolojisi olan 5G'yi kullanacak.
Formula 1 pistinde ilk defa kullanılacak olan teknoloji, seyircilere yarışı tamamen yeni bir seviyede takip etme fırsatı sunacak.
Cidde Sokak Pisti, bu teknolojiyle birlikte en modern pistlerden biri olacak.
Dünyada 5G'yi ilk kullanan pist ile izleyicilerin, aksiyonu daha fazla yaşamaları ve mobil cihazlarını kullanarak yarışı daha hızlı bir şekilde deneyimlemesi amaçlanıyor.
Formula 1'de Suudi Arabistan Grandprix'i 5 Aralık'ta koşulacak.
 
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