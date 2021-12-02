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Formula 1'de Verstapen şampiyonluk hesapları yapıyor

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Şampiyona lideri Max Verstappen, Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan'da dünya şampiyonluğunu ilan edebilir

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Formula 1'de Verstapen şampiyonluk hesapları yapıyor
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Lewis Hamilton'ın 8 puan önünde bulunan Hollandalı pilot, rakibinin alacağı sonuçlara bağlı olarak sezonu zirvede tamamlamayı garantileyebilir
İlk ihtimalde Max Verstappen en hızlı tura imza atarak yarışı kazanır ve Lewis Hamilton en iyi ihtimalle 6. sırada finiş görürse, Red Bull'lu sürücü kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan edecek.
2. ihtimalde ise Max Verstappen yarışı kazanır ve Lewis Hamilton en iyi ihtimalle 7'inci sırada damalı bayrağı geçerse, Hollandalı sürücü sezonu zirvede tamamlamayı garantileyecek.
Son ihtimalde ise Max Verstappen yarışı en kötü 2'inci sırada tamamlar ve Lewis Hamilton puan barajının dışında kalırsa, 24 yaşındaki pilot rakibinin dünya şampiyonluğu serisine son verecek.
Bu 3 ihtimalde de iki sürücü arasındaki puan farkı 26'ya çıkmış olacak.
Lewis Hamilton son yarış olan Abu Dabi'yi maksimum puan olan 26 ile tamamlasa ve Verstappen puan barajının dışında kalsa dahi, Hollandalı pilot bu sezon daha fazla yarış kazandığı dünya şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. 
 
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