Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek.
Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Şu ana kadar RedBull-Honda takımından MaxVerstappen'in 8, LewisHamilton'ın (Mercedes) 5, SergioPerez (RedBull-Honda), EstebanOcon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve ValtteriBottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- PİLOTLAR
1. MaxVerstappen (Hollanda): 287,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 275,5 puan
3. ValtteriBottas (Finlandiya): 185
4. SergioPerez (Meksika): 150
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 149
- TAKIMLAR
1. Mercedes 460,5
2. RedBull: 437,5
3. McLaren: 254
4. Ferrari: 250,5
5. Alpine: 104
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