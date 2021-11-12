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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışına Brezilya ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın 19. ayağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek.
Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları, bugün TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. Bu sezon üçüncü kez yapılacak sprint yarışı, 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da, yarış ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.
Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, RedBull-Honda takımından MaxVerstappen'in 9, LewisHamilton'ın (Mercedes) ise 5 yarış galibiyeti bulunuyor. SergioPerez (RedBull-Honda), EstebanOcon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve ValtteriBottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. MaxVerstappen (Hollanda): 312,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5
3. ValtteriBottas (Finlandiya): 185
4. SergioPerez (Meksika): 165
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150
Takımlar
1. Mercedes 478,5
2. RedBull: 477,5
3. Ferrari: 268,5
4. McLaren: 255
5. Alpine: 106
 
 
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