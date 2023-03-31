Formula 1'de sıradaki durak Avustralya

Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapılacak yarış, 58 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın gerçekleştirilecek sıralama turlarının ardından yarış, 2 Nisan Pazar günü saat 08.00'da başlayacak.
Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Sezonun 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde ise yine Red Bull takımından Meksikalı Sergio Perez birinci olmuştu.
Avustralya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 43
3. Fernando Alonso (İspanya): 30
4. Carlos Sainz (İspanya): 20
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20
- Takımlar
1. Red Bull: 87
2. Aston Martin: 38
3. Mercedes: 38
4. Ferrari: 26
5. Alpine: 8
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