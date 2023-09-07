Formula 1'de Red Bull fırtınası

Formula 1'de bu sezon Red Bull rüzgarı esiyor. Avusturya merkezli takım, geçtiğimiz sezonun abu dabi ayağından itibaren üst üste 15 yarış kazanmayı başardı

Formula 1'de Red Bull, geçtiğimiz sezonun son yarışı olan Abu Dabi'den bu yana tam 15 yarış üst üste kazanmayı başararak kırılması güç bir rekora imza attı.

1988 sezonunda Mclaren, üst üste 11 yarışta damalı bayrağı en önde geçmişti.

Schumacher efsanesinin estiği 2002 sezonunda ise Ferrari, 10 yarışta üst üste rakiplerine üstünlük sağladı.

Turbo Hibrit çağında Mercedes fırtına gibi esti.

Gümüş oklar, 2015 sezonunda ki Japonya ile 2016 yılındaki rusya grand prixi arasındaki 10 yarışı üst üste kazandı.

Mercedes 2016 yılında ayrıca, Moanco ile Singapur gp'leri arasında 10 yarışta da damalı bayrağı en önde geçti.

Mercedes'in yıldız pilotları, 2018'de de Brezilya'dan 2019'daki Fransa'ya kadar yine 10 yarışta diğer sürücülere üstünlük kurmuştu.

