banner913
banner932
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
50 0
Hakemler atletik testten geçti
Hakemler atletik testten geçti
17 0
 
Serin ve nemli hava geliyor…
Serin ve nemli hava geliyor…
29 0
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
29 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
21 0
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
24 0
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
39 0
banner964

Formula 1'de Red Bull fırtınası

banner476

Formula 1'de bu sezon Red Bull rüzgarı esiyor. Avusturya merkezli takım, geçtiğimiz sezonun abu dabi ayağından itibaren üst üste 15 yarış kazanmayı başardı

banner825
Formula 1'de Red Bull fırtınası
banner971
Formula 1'de Red Bull, geçtiğimiz sezonun son yarışı olan Abu Dabi'den bu yana tam 15 yarış üst üste kazanmayı başararak kırılması güç bir rekora imza attı.
1988 sezonunda Mclaren, üst üste 11 yarışta damalı bayrağı en önde geçmişti.
Schumacher efsanesinin estiği 2002 sezonunda ise Ferrari, 10 yarışta üst üste rakiplerine üstünlük sağladı.
Turbo Hibrit çağında Mercedes fırtına gibi esti.
Gümüş oklar, 2015 sezonunda ki Japonya ile 2016 yılındaki rusya grand prixi arasındaki 10 yarışı üst üste kazandı.
Mercedes 2016 yılında ayrıca, Moanco ile Singapur gp'leri arasında 10 yarışta da damalı bayrağı en önde geçti.
Mercedes'in yıldız pilotları, 2018'de de Brezilya'dan 2019'daki Fransa'ya kadar yine 10 yarışta diğer sürücülere üstünlük kurmuştu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.