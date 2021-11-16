Formula 1'de ilk Çinli sürücü

Formula 1 ekiplerinden Alfa Romeo'da ValtteriBottas'ın takım arkadaşı belli oldu. İsviçre takımının anlaştığı GuanyuZhou, Formula 1'de yarışacak ilk Çinli sürücü olacak

Formula 1'de yeni bir çağ olarak görülen 2022 sezonu için son boş koltuğun da sahibi belli oldu.

Alfa Romeo, ValtteriBottas'ın takım arkadaşı olarak Çinli pilot GuanyuZhou ile anlaştığını açıkladı.

22 yaşındaki sürücü, Formula 1'de yarışacak ilk Çinli pilot olacak.

GuanyuZhou, Alfa Romeo ile Formula 1'de yer alarak hayalini gerçekleştirdiğini belirtti; ''ValtteriBottas gibi yeteneğini kanıtlamış birinci sınıf bir pilotun yanı sıra spor zirvesi olan Formula 1'deki muazzam mücadele için kendimi hazır hissediyorum'' dedi.

Formula 2'de ilk kez 2019 yılında mücadele eden GuanyuZhou, topladığı 140 puan ile o sezonu 'lider çaylak' olarak tamamlamayı başarmıştı.

Bir sonraki sezon nispeten daha iyi bir grafik çizen Çinli pilot, 1 galibiyet elde etmiş ve 6 kez podyum sevinci yaşamıştı.

Bu yıl ise 3 galibiyet alıp 7 kez podyuma çıkan 22 yaşındaki sürücü, 142 puan ile pilotlar şampiyonasının 2'nci basamağında bulunuyor.

Alfa Romeo'da emeklilik kararı alan 'Buz Adam' lakaplı Kimi Raikkonen'in yerini ValtteriBottas doldururken, mevcut pilot AntonioGiovinazzi ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyordu.



