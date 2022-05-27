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Formula 1'de heyecan Monako'da sürecek

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Formula 1'de heyecan Monako'da sürecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'si ile devam edecek.
Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları bugün TSİ 17.00, yarış ise 29 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Şu ana kadar RedBull'danMaxVerstappen 4, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar
1. MaxVerstappen (Hollanda): 110 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 104
3. SergioPerez (Meksika): 85
4. George Russell (Büyük Britanya): 74
5. Carlos Sainz (İspanya): 65
 
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