F1'de heyecan Bakü'de sürecek

Azerbaycan'da gerçekleşen son 4 yarışta 2 kez RedBull, 2 kez de Mercedes ekibi zirveye çıktı.
Son şampiyon ve turnuva lideri MaxVerstappen, geçen sezon damalı bayrağı en önde gören pilot olmuştu.
Sürücülerin 6 bin kilometrenin üzerinde tur atacağı pistte, ayrıca bu sezonun ilk sprint yarışı da yapılacak.
RedBull'un Hollandalı pilotu, 69 puanla şampiyonayı lider götürüyor.
Azerbaycan Grand Prix'i 30 Nisan Pazar günü Bakü'de start alacak.
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