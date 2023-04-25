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F1'de heyecan Bakü'de sürecek

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Formula 1'de sezonun 4'üncü yarışı Bakü'de koşulacak. Avustralya yarışından sonra verilen 3 haftalık ara sona eriyor

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F1'de heyecan Bakü'de sürecek
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Azerbaycan'da gerçekleşen son 4 yarışta 2 kez RedBull, 2 kez de Mercedes ekibi zirveye çıktı.
Son şampiyon ve turnuva lideri MaxVerstappen, geçen sezon damalı bayrağı en önde gören pilot olmuştu.
Sürücülerin 6 bin kilometrenin üzerinde tur atacağı pistte, ayrıca bu sezonun ilk sprint yarışı da yapılacak.
RedBull'un Hollandalı pilotu, 69 puanla şampiyonayı lider götürüyor.
Azerbaycan Grand Prix'i 30 Nisan Pazar günü Bakü'de start alacak.
 
 
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