ERC takviminde Kıbrıs yer almadı

Kıbrıs hükümetinin ödenek ayırmamasından dolayı geçmişte 2 toplumlu olarak gerçekleştirilen Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Kıbrıs Rallisi, bu yıl yapılmayacak

Necati KÜLAHLILAR

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) 2023 takvimini açıkladı. Açıklanan 8 yarışlık Avrupa Ralli Şampiyonası 2023 takviminde ERC’nin Kıbrıs ayağı yer almadı. Kıbrıs hükümetinin ödenek ayırmamasından dolayı geçmişte 2 toplumlu olarak gerçekleştirilen ERC Kıbrıs Rallisi, bu yıl yapılmayacak.

ERC’nin bundan sonraki takvimin geri kalanı 2022'ye benzer bir görünüme sahip olduğu bildirildi. Ralli’deSerras de Fafe e Felgueiras Rallisi, 11 - 12 Mart tarihleri arasında bonus puan ödeyen PowerStage'de yer alan dünyaca ünlü FafeJump ile açılış turuna yeniden ev sahipliği yapacak. 5-6 Mayıs’ta İspanya’da Canarias Rallisi yapılacak. Ardından, 20-21 Mayıs tarihlerinde 79. Polonya Rallisi ve Letonya'da 17 - 18 Haziran tarihlerinde TetRallyLiepāja'da yapılacak. İsveç’te ise 7-8 Temmuz’da RoyalRally od Scandinaw rallisi koşulacak. İtalya’daki Rallydi Roma Capitale 29 - 30 Temmuz’da Çekoslavakya’da ise 19 - 20 Ağustos Barum Çek Rallisi yapılacak. Sezonun finali ise Macaristan’da 7-8 Ekim tarihlerinde yapılacak.

KİŞMİR

Kıbrıs Türk Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı TiginKişmir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum hükümetinin ERC için kaynak ayırmadığını ve zira Otomobil Kurumu ile bir takım problemlerin olduğunu söyledi.

