En uzun Formula 1 sezonu başlıyor

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 23 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak

Takip eden otomobilin, öndeki aracın sebep olduğu türbülanstan daha az etkilenmesi ve yarışlardaki geçiş sayısının artması için hayata geçirilen köklü teknik kural değişikliklerinin 2. yılı başlıyor.

Sezona 5 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle start verilecek 2023'teki yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 23'e yükseldi. Bu yıl Katar, takvime geri dönerken ABD'nin Las Vegas kenti ise 1982'den bu yana ilk defa Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Bu yılın takvimi 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin yeni tip koronavirüs salgınından kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düştü.

SPRİNT YARIŞLARI 6'YA YÜKSELECEK

İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, bu yıl 3'ten 6'ya yükselecek.

Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.

Araçların arka kanatlarında bulunan DRS'nin (sürtünme azaltma sistemi) kullanımıyla ilgili denemeler de bu 6 sprint yarışında yapılacak.

Normalde starttan veya güvenlik aracının pisti terk etmesinden 2 tur sonra etkinleştirilebilen DRS, 2023'teki sprint yarışlarında bir tur sonra kullanılabilecek. Yeni kural, kaosa ya da kazalara yol açmazsa 2024'ten itibaren tüm yarışlarda uygulanacak.

Ayrıca iki yarışta da revize edilmiş sıralama turu formatı denenecek. Buna göre pilotlar, sıralama turlarının ilk seansında sert, 2. seansında orta, 3. seansında ise yumuşak hamurlu lastikleri kullanmak zorunda olacak.

Revize edilmiş sıralama turu formatının uygulanacağı iki yarışta sürücülere, 13 yerine 11 set kuru zemin lastiği tahsis edilecek.

