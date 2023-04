Drag’ta sezon başladı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu yapılan 3.Cahit Necipoğlu Ltd. Drag Yarışı ile başladı. Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılan yarışta 62 pilot 6 farklı sınıfta mücadele etti

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) yeni sezona yine kalabalık bir organizasyonla start verdi. Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası, 8-9 Nisan 2023 tarihleri arasında, bu sene üçüncüsü yapılan Cahit Necipoğlu Ltd. Drag Yarışı ile başladı. Akıncılar yolundaki tünelde yapılan yarışta 62 pilot piste çıktı. 6 farklı sınıfta yapılan yarışa seyircilerin de ilgisi yoğun oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da uzun süre yarışın sponsoru Cahit Necipoğlu, Şerife Necipoğlu ve Gökhan Necipoğlu ile birlikte takip ettiği yarış 8 Nisan 2023 Cumartesi günü pilotların piste çıkarak zaman elde etmesiyle başladı. Sınıflar ve eşleşmelerin belirlenmesinin ardından 9 Nisan 2023 Pazar günü birbirinden keyifli ve çekişmeli eşleşmeler yapılarak dereceye girenler belirlendi. Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Cahit Necipoğlu Ltd.nin yarış sponsorluğunun yanı sıra; Değirmenlik Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Comment Printing, Capital Radyo ve Near East Bank’ın katkılarıyla yapılan organizasyon yağmurun yağmasıyla son buldu. 4 sınıfın dereceleri belirlenirken, 12 saniye sınıfı ve 13 saniye sınıfı finali yapılamadı.

GÜNÜN EN İYİ DERECESİ BURAK AYGÜR YAPTI, GÜNÜN EN HIZLI SINIF BİRİNCİSİ İSE AHMET ESENDAĞLI OLDU

Her yarış olduğu gibi yine 10 saniye ile 15 saniye arası 6 sınıfta mücadelelerin yaşandığı organizasyonda Türkiye’den ve güneyden de katılımlar oldu. 7 de kadın pilotun piste çıktığı yarış sonunda 10 saniye sınıfını kazanan pilot Nissan Silvia ile yarışan Ahmet Esendağlı oldu. 10 saniye ikincisi Türkiye’den Audi TTS RS aracıyla yarışa katılan Burak Aygür olurken, Aygür ayrıca günün en iyi derecesi olan 10,409 saniyelik dereceyi de elde etti. Ford FiestaProto ile yarışan Emre Erosal ise üçüncü oldu. 11 saniyenin birincisi Toyota Starlet Turbo ile Mustafa Tangül oldu. İkinci Audi S4 ile Türkiye’den yarışa katılan Akif Şalgamcılar olurken güneyden Audi TT RS Quattro ile yarışa katılan SavvasPissouriours üçüncü oldu. 10 pilotun yarıştığı 14 saniye sınıfında Honda IntegraType R ile Hüseyin Kanioğlu birinciliği almayı başardı. İkinci Mercedes 124 ile Mustafa Özen olurken üçüncü BMW aracı ile yarışan Doğukan Davman oldu. 11 pilotun yarıştığı 15 saniye sınıfında ise BMW E36 ile Orkan Büke birinci oldu. Toyota MRS ile Oğuzhan Önal ikinci olurken Honda Civic ile İbrahim Karael üçüncü oldu. 12 saniye sınıfında son 5’e kalan Harun Karabulut, Kaan Soyal, Kemal Topcuoğlu, George Hadjiyiannis ve Yakup Şah ile 13 saniye sınıfında son 3’e kalan Melisa Kaplan, Turgay Kumbaracı ve Esat Aycan oldu fakat 12 saniye yarışları yapılırken sağ şeritte arızalanan bir aracın piste yağ saçmasından dolayı bir süre tek şerit olarak devam eden yarış yağmurun da yağması ile son buldu ve bu iki sınıfta finaller yapılamadı. KKDSOD Yönetim Kurulu alacağı karar ile dereceleri önümüzdeki günlerde açıklayacak ve ödül töreni yapılarak kupaları yarışçılara takdim edilecek.



10 Saniye:

1.Ahmet Esendağlı-Nissan Silvia (33)

2.Burak Aygür-Audi TTS RS (70)

3.Emre Erosal-Ford FiestaProto (5)

11 Saniye:

1.Mustafa Tangül-Toyota Starlet Turbo (99)

2.Akif Şalgamcılar-Audi S4 (72)

3.Savvas Pissouriours-Audi TT RS Quattro (79)

14 Saniye:

1.Hüseyin Kanioğlu-Honda IntegraType R (17)

2.Mustafa Özen-Mercedes 124 (22)

3.Doğukan Davman BMW (80)

15 Saniye:

1.Orkan Büke-BMW E36 (49)

2.Oğuzhan Önal-Toyota MRS (30)

3.İbrahim Karael-Honda Civic (18)