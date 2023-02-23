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Dragcıların ilk etkinliği 18 Mart’ta

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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, 2023 yılının ilk etkinliğini 18 Mart Cumartesi günü 2021-2022 yılı şampiyonasında dereceye girenlere ödüllerin dağıtımı ve serbest Drag antrenmanları olarak gerçekleştirecek

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Dragcıların ilk etkinliği 18 Mart’ta
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği 2023 yılının ilk etkinliğini ödül töreni ve serbest drag antrenman olarak gerçekleştirecek.
Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 18 Mart Cumartesi günü 2021-2022 yılı şampiyonasında dereceye girenlere ödüllerinin törenle dağıtılacağı bildirildi. Ödül töreninin saat 17:00 de Akıncılar tünelinde yapılacak olup, tören sonrasında 2023 yılın ilk organizasyonu olacak serbest Drag antrenmanlarının da yapılacağı belirtildi.
Yapılan paylaşımın devamında şöyle denildi:
“Ayni gün derneğimiz bünyesine yeni katmış olduğumuz scorebordların da ilk testleri yapılacaktır. Katılım ücreti 4 kalkış için 700 TL ayrıca her bir extra kalkış 200 tl olarak belirlenmiştir. Katılım için lisansı şartı aranmayacaktır. Kask Takmak Mecburidir. Ödül töreni: 17:00-18:00 Serbest Antremanlar: 18:00-22.00”
 
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