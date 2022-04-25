Drag yarışı mahşeri kalabalık önünde yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk ayağı olan “2.Cahit Necipoğlu Drag Yarışı” geçtiğimiz hafta sonu muhteşem bir kalabalık önünde, Akıncılar Tünel Yolu’nda yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, 2022 sezonunu açtı. Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk ayağı, bu sezon ikincisi yapılan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı oldu. Henüz Motorsporları için bir pist yapılmaması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılan yarışa yaklaşık 80 yarışçı katıldı. Öğleden sonra başlayan ikili eşleşme ve elemeler akşam 22.00’ye kadar sürdü. Pistin çevresi ve tribünleri hınca hınç dolduran seyirciler sıcağa rağmen yarışçıları yalnız bırakmadı. Turkcell ev interneti, Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşen yarışa, Hashtag Perfommance, Mobile Link Cep Shop, NEU Hospital, Capital Radyo, Comment Printing ve Değirmenlik Belediyesi de katkı koydu. Yarışı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, Cahit Necipoğlu Ltd. direktörlerinden Gökhan Necipoğlu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de yerinde takip etti. Töre, karşılaştığı büyük kabalaık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve gençler için Motorsporları pisti yapılması konusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen eşleşmelerin ardından dereceye girenler belirlendi. 10 saniye sınıfında tek kayıt olarak piste çıkan Panagiotis Prodromou seyircileri coştururken, birincilik kupasını da almaya hak kazandı. 11 saniye sınıfına Audi araç sahipleri damga vurdu. Finalde karşılaşan Habib Yıldırımlar ve Kemal Ataoğlu izleyenlere keyif verirken kazanan Yıldırımlar oldu. Bu sınıfta üçüncü Mustafa Tangül oldu. Tangül ayrıca 11,195 saniye ile yarışın en iyi derecesini elde etmeyi başardı. 12 Saniye sınıfında da çekişme büyüktü. Seren Özgürlü birinciliği almayı başarırken, Ömer Özdemir ikinci, Gürkan Gülderen üçüncü oldu. En kalabalık sınıf olan 13 saniye sınıfında Honda finali yaşandı. Yakup Şah zafere ulaşırken, Nihat Bürüncük ikinci oldu. Çağkan Özgür ise üçüncü oldu. 14 saniyede Ali Kasapoğlu birinci, Ali Er ikinci, Onat Kutlar ise üçüncü oldu. 15 saniyede Fethi Karlankuş finalde kadın yarışçı Semiha Nur Güngörmüş’ü geçerek zafere ulaştı. Semiha ise seyircilerden büyük takdir aldı. Üçüncü Emre Kanal oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde ödülleri yarışın ana sponsoru Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, yan sponsor yetkilileri ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.



10 Saniye:

1.Panagiotis Prodromou – Honda Civic EG 4x4 Turbo (70)

11 Saniye:

1.Habib Yıldırımlar – Audi RS3 (82)

2.Kemal Ataoğlu – Audi RS7 (29)

3.Mustafa Tangül – Toyota Starlet Turbo (39)

12 Saniye:

1.Seren Özgürlü – Honda Civic (44)

2.Ömer Özdemir – VW Golf 3 1.8 Turbo (81)

3.Gürkan Gülderen – Honda Civic (78)

13 Saniye:

1.Yakup Şah – Honda EP3 (50)

2.Nihat Bürüncük – Honda EG (5)

3.Çağkan Özgür – Toyota Starlet (19)

14 Saniye

1.Ali Kasapoğlu – Honda EK (66)

2.Ali Er – Honda Integra DC5 (52)

3.Onat Kutlar – Honda Civic (53)

15 Saniye:

1.Fethi Karlankuş – BMW M50 B25 (68)

2.Semiha Nur Güngörmüş – Toyota Glanza (74)

3.Emre Kanal – Toyota Starlet (49

