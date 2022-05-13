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Drag Derneği Kepez’de görev alacak

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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan ve 5 kişilik ekibi, Antalya’da organize edilecek olan 2022 Kepez Mahalli Oto DragYarışı’nda görev almak üzere Antalya’ya gidiyor

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Drag Derneği Kepez’de görev alacak
 Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü’nün organize ettiği 2022 Kepez Mahalli Oto Drag Yarışı yarın (15 Mayıs 2022 Pazar günü) Antalya’da, Kepez Drag Pisti’nde yapılıyor.
Ülkemizde başarılı bir şekilde Drag yarışları organize eden Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü’nün davetlisi olarak Antalya’ya gidiyor. Başkan İsmet Tufan, Samim Mamülcü, Veli Muslu, Kemal Akeler, Süleyman Aşina ve Mehmet Karadeniz’den oluşan ekip, dünyaca ünlü derecelendirme programı olan ve ülkemizde de Drag derneğinin kullandığı “RaceAmerica” sistemi için gözetmenlere eğitim verecek. Yarış günü; teknik kontrol, start hakemliği, zamanlamanın tutulması ve eşleştirmelerin yapılması gibi önemli görevler üstlenen 6 kişilik ekip, bugün (14 Mayıs 2022 Cumartesi günü) adadan ayrılacak. Başkan İsmet Tufan, Türkiye’deki Drag yarışlarına katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ve her zaman katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.
 
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