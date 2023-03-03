Depremzedeler için yarıştılar

300’den fazla aracın katıldığı ve yoğun ilgi gören organizasyonda 651 bağışçı ile Team Yan Yan DriftTaxi, Yücebaş Car Parts ve TopcuGaraj’ın bağışları ile toplam 40.035 TL yardım parası toplandı

Necati KÜLAHLILAR

Yaşama Sporla Bağlan Derneği, depremzedelere yardım amaçlı ZET Leisure Center’de oto şov düzenledi. 300’den fazla aracın katıldığı ve yoğun ilgi gören organizasyonda 651 bağışçı, depremzedelere yardım amaçlı katkıda bulundu. Ayrıca Team Yan Yan DriftTaxi, Yücebaş Car Parts ve TopcuGaraj’ın bağışları ile toplam 40.035 TL yardım parası toplandı.

Toplanan bağış miktarı 27 Şubat Pazartesi günü Zet ve 651 bağışçı adına Umut Madenoğlu tarafından ilgili hesaplara yatırılmak üzere Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na iletildi.



