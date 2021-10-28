Avrupalı klasikçiler,Cumhuriyet Rallisi’nde

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün düzenleyeceği Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nın ve Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin 11’incisine Avrupa’dan da katılım olacak

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübügeleneksel Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nın ve Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin 11’incisini düzenliyor.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOD) başkanı Çağan Ilgar, organizasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, KKTC Dışişleri Bakanlığı himayelerinde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun resmi kutlama etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği geleneksel Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nın ve Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin 11’incisini 6 – 7 Kasım 2021 tarihlerinde düzenliyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ana sponsorluğunda yapılacak olan etkinliğe yurt dışından ekipler de katılacaktır.Slalom yarışları 6 Kasım Cumartesi saat 15.00’te ZetKarting tesislerinde başlayacak ve dereceye girenlerin ödülleri yarış sonrasında verilecek.

Ralli, 7 Kasım Pazar sabahı saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı önünde başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecektir. Ralli bitiminde yenecek öğle yemeği sonrasında başarılı ekiplere ödülleri takdim edilecektir.

Almanya’dan, Kosova’dan ve Türkiye’den ekiplerin katılacağı Cumhuriyet Slalom yarışlarına ve Rallisine kayıtlar, 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar yapılabilir.



