Alagadi’de Baştaş-Gürün ikilisi zirvede

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2022 sezonuna dün, Alagadi bölgesinde yapılan yarışla başladı. 14.Esentepe Zerdali Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan yarış, Baştaşlar Sun Valley sponsorluğunda ve KYOFF ortaklığında yapıldı





Dereceler: No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 1 AhmetBaştaş AhmetGürün Tomcat T2 07:23.163 2 12 Spyros Drolisiotis AntonisMarasinos Jeep Cherokee T2 07:25.261 3 2 Göksel Macila Edim Macila Mitsubishi Pajero T2 07:25.458 4 4 ArgunÇağıl İrfan Topcu Tomcat T2 07:32.022 5 3 Niyazi Bedel Hasan Bedel Land Rover T2 07:33.988 6 14 Andreas Andreou Alexis Tsouralas Jeep Cherokee T2 07:50.423 7 7 Hasan Reyhan SedaErpak Mitsubishi Pajero T2 07:54.043 8 6 Sander Kahveciler EserSülo Tomcat T2 07:56.460 9 15 SpyorsSpyrou ChrsiosSavva Jeep Cherokee T2 08:11.652 10 8 OrhunMevlit SerkanKuzhan Suzuki Jimny T1 08:39.826 11 9 Halil Erdoğuş Mustafa Tosun Land Rover T2 FinişGöremedi Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), Kyrenia Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde yeni sezonu dün Alagadi’de açtı. Baştaşlar Sun Valley sponsorluğunda ve 14.Esentepe Zerdali Festivali etkinlikleri kapsamında, Esentepe Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan yarışta 11 ekip start aldı. Alagadi’de hazırlanan yaklaşık 7 kilometrelik etabı Offroad Sprint formatında, biri deneme olmak üzere üçer kez geçen yarışçılar,keyifli ve teknik etapta sıcak havanın da etkisiyle zorlu bir mücadele geçirdiler. Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirilen yarışın tamamlanmasının ardından servis alanında ödül töreni yapıldı ve dereceye girenlere kupaları takdim edildi.Tomcat araçlarıyla, 7 dakika 23,163 saniyelik derece elde eden Ahmet Baştaş-Ahmet Gürün ikilisi birinci olurken, güneyden yarışa katılan üç ekipten biri olan SpyrosDrolisiotis-AntonisMarasinos ikilisi, Jeep Cherokee araçlarıyla, yaklaşık 2 saniye farkla ikinci, Mitsubishi Pajero araçlarıyla Göksel Macila-Edim Macila ikilisi ise sadece 0,2 saniye farkla üçüncü oldu. T1 sınıfında ise Orhun Mevlit-Serkan Kuzhan ikilisi birincilik kupasını aldı. Yarışın tek kadın sporcusu olan ve Hasan Reyhan’ın co-pilotluğunu yapan Seda Erpak da kupa ile ödüllendirildi. Ödülleri; Esen tepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Baştaşlar Direktörleri Sinem Baştaş ile Ahmet Baştaş, Baştaşlar Genel Koordinatörü Ahmet Esenyel ve KKORD Başkanı Hakan Kofalı ile KYOFF Başkanı Musa Ersoy takdim etti.