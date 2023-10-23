Afrodisia’da Macila-Tabak ve Gökpınar-Gümüş ekipleri kazandı

KyreniaOffroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “AfrodisiaOffroad Ralli-Raid 2023” iki gün boyunca geçilen etapların ardından tamamlandı. Rallide Göksel Macila-Buğra Tabak, Raidde İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi yarışı kazanmayı başardı

KyreniaOffroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği sezonun en büyük Offroad yarışı “AfrodisiaOffroad Ralli-Raid 2023”, 21-22 Ekim 2023 tarihleri arasında geçilen etapların ardından tamamlandı. Ralli ve Raid kategorileri olmak üzere toplam 27 ekibin start aldığı, 24 ekibin finişe ulaşabildiği organizasyonda ekipler ilk gün Balıkesir, Meriç ve Aslanköy bölgelerinde, ikinci gün ise Serdarlı bölgesinde toplam 5 uzun etap geçtiler. Format gereği güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarna göre yarıştıkları organizasyonda Ralli kategorisi kapalı etaplarda zamana karşı, Raid kategorisi ise verilen hız ortalamasına göre ideal zamanda etapları tamamlamaya çalıştılar.RALLİDE MACİLA-TABAK, RAİDDE GÖKPINAR-GÜMÜŞ İKİLİSİ ZİRVEDEErsoy Construction, CyprusMarble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, MacilaAutos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk ve Avese Reklam’ın katkılarıyla organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı yarışın sonunda ralli kategorisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi kazanmayı başardı. Geçilen 5 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde eden ikiliyi Musa Ersoy-RamadanKıral ikilisi takip etti. Yarışın üçüncüsü ise Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda T4 sınıfının podyumunu da oluşturdu. Raid kategorisinde ilk günün ilk iki sırasında olan ekipler yer değiştirdi ve İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi rakiplerini geride bırakarak zafere ulaşmayı başardı. Yarışın ikincisi Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu. Raid kategorisinin üçüncüsü Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu. Girne Belediyesi önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KYOFF Başkanı Musa Ersoy ile Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul takdim etti. Ödül töreninde yarışın en genç co-pilotu Efe Hakansoyplaketini alırken, Raid Kadın kategorisinde Berayet Dedeoğlu birincilik, Beliz Kırmızı ise ikincilik kupasını aldı. KYOFF Başkanı Musa Erssoy katkılarından dolayı KKORD Başkanı Hakan Kofalı’ya, Doğacı Offroad takımından Devrim Dedeoğlu’na ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a teşekkür plaketi verdi.