2022 Ralli Genel Klasman Takımlar Şampiyonu: DriftNeu Racing Team

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) “2022 Sezonu ödülleri”, 27 Eylül 2023 Çarşamba akşamı düzenlenen bir törenle dağıtıldı. Sezonun en dikkat çekici ödülünü 2022 Ralli Genel Klasman Şampiyonluğu ile DriftNeu Racing Team aldı. Takımda ise sırasıyla birincilik, Pilotlardan Halil Mulla ve Mehmet Çağla ikilisinin, ikincilik Çağkan Bozanalar- Hasan Odun ve üçüncülük EnverHaskasap- Ahmet Özerdem ikilisinin oldu.

DriftNeu Racing Team 2022 sezonu boyunca, Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, Ahmet Kişmir Ralli Kupası Şampiyonası, 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası gibi çok çeşitli klasmanlarda yarışlara katılarak önemli dereceler elde etti ve başarılı bir sezon geçirdi. Aynı başarıyı bu sezonda devam ettiren DriftNeu Racing Team, 2023 ödüllerinde de kupalara en yakın takımlardan.

DriftNeu Racing Team ekibi pilotlarından Enver Haskasap ve Güner Şevketoğlu 2022 Sınıf 2 Ralli Şampiyonluğu ; HalilMulla- Mehmet Çağla 2022 sınıf N Şampiyonluğu, 2022 Ahmet Kişmir Ralli Kupası Şampiyonluğu ve 2022 Ralli Sprint Genel Klasman ikinciliği dereceleri ile kupalarını aldılar.

Yaklaşık 50 sporcunun ödüllendirdiği KKTOK 2022 Sezonu Ödülleri gecesinde kupa kaldıran DriftNeu Racing Team Pilotu Enver Haskasap, tören ardına şunları dile getirdi.

“ 2022 yılında Skoda R5 ile sınıf 2 klasmanında birincilik, genel klasmanda yine birincilik ve üçüncülük elde ederek ve DriftNeu Racing Team takımlar arasında ilk olarak sezon şampiyonu ödüllerini aldık. Ekip arkadaşlarıma ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”

