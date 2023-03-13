14. Auto Show 26 Mart’ta

Necati KÜLAHLILAR
2023 yılının ilk performans ve modifiye araba etkinliği olan 14. Auto Show, ZetLeisure Center'de TheFast Show adıyla 26 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Modifiyeli araç gösterileri, Drift , Ticaret Köyü, Yemek Servisleri, Eğlence Fuarı ve çok daha fazla organizasyonun yer alacağı 14. Auto Show’a katılımın yüksek olması bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.