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14. Auto Show 26 Mart’ta

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14. Auto Show 26 Mart’ta
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Necati KÜLAHLILAR
2023 yılının ilk performans ve modifiye araba etkinliği olan 14. Auto Show, ZetLeisure Center'de TheFast Show adıyla 26 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Modifiyeli araç gösterileri, Drift , Ticaret Köyü, Yemek Servisleri, Eğlence Fuarı ve çok daha fazla organizasyonun yer alacağı 14. Auto Show’a katılımın yüksek olması bekleniyor.
 
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