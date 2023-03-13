14. Auto Show 26 Mart’ta

Necati KÜLAHLILAR

2023 yılının ilk performans ve modifiye araba etkinliği olan 14. Auto Show, ZetLeisure Center'de TheFast Show adıyla 26 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Modifiyeli araç gösterileri, Drift , Ticaret Köyü, Yemek Servisleri, Eğlence Fuarı ve çok daha fazla organizasyonun yer alacağı 14. Auto Show’a katılımın yüksek olması bekleniyor.

