Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen hırsızlıkla ilgili yürütülen ileri soruşturmada C.K’nin meselede zanlı olarak görülüp tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan Güzelyurt’ta bir şahsa ait cep telefonuyla 200 TL nakit paranın çalınmasında zanlı olarak aranan F.Z. (E-44), dün Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Öte yandan ülkede ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.