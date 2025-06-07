Galatasaray'ın takımda tutmak için tüm şartları zorladığı Victor Osimhen, Suudi Arabistan yolcusu.

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen, Al-Hilal'den yılda 35 milyon euro kazanacağı teklifi kabul etti.

4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Osimhen'in Al-Hilal'e toplam maaş maliyeti 140 milyon euro olacak.

Napoli'nin de Osimhen'in 75 milyon euroluk çıkış maddesinde de büyük indirime gitmediği ve neredeyse paranın tamamını alacağı belirtildi.

Taraflar arasında artık pürüz kalmadığı ve Al-Hilal'in resmi açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.