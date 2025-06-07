Galatasaray'ın takımda tutmak için tüm şartları zorladığı Victor Osimhen, Suudi Arabistan yolcusu.

Ve Osimhen teklifi kabul etti: 4 yıl için akılalmaz maaş - 2. Foto

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen, Al-Hilal'den yılda 35 milyon euro kazanacağı teklifi kabul etti.

Ve Osimhen teklifi kabul etti: 4 yıl için akılalmaz maaş - 3. Foto

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4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Osimhen'in Al-Hilal'e toplam maaş maliyeti 140 milyon euro olacak.

Ve Osimhen teklifi kabul etti: 4 yıl için akılalmaz maaş - 4. Foto

Napoli'nin de Osimhen'in 75 milyon euroluk çıkış maddesinde de büyük indirime gitmediği ve neredeyse paranın tamamını alacağı belirtildi.

Ve Osimhen teklifi kabul etti: 4 yıl için akılalmaz maaş - 5. Foto

Taraflar arasında artık pürüz kalmadığı ve Al-Hilal'in resmi açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.