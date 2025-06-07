Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlıların Portekizli orta sahası için Rus ve Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre geçtiğimiz sezon da Gedson'u isteyen Zenit’in bu transfer için yeniden devreye girdi.

Zenit’in yanı sıra Avrupa’nın 5 büyük liginden 26 yaşındaki futbolcuya ilgi var. Önümüzdeki süreçte Avrupa takımlarından da Gedson için resmi teklif gelmesi bekleniyor.

Gedson Fernandes için Beşiktaş’ın bonservis beklentisi 25 milyon euro ve üzeri. Başkan Serdal Adalı, oyuncunun yüzde elli haklarını elinde bulunduran Benfica kulübü ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Adalı daha önce yaptığı açıklamada “Gedson Fernandes’in Benfica’dan yüzde ellilik kısmını almadan oyuncuyu göndermek istemiyorum” ifadesini kullanmışt.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 kez fileleri sarsan Portekizli oyuncu, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşadı.