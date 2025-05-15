Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2 kez fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, galibiyetin ve kupa zaferinin mimarlarından biri oldu. Gol sayısını 35'e yükselten yıldız futbolcu, ülkemizde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını kazandı.

2000-2001 sezonunda 34 gol atan Mario Jardel bu rekorun önceki sahibiydi.

Ligde 24, Avrupa Ligi'nde 6, kupada 5 gol kaydeden Osimhen, kariyerinin de en verimli sezonunu geçiriyor. 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda 31 gol atan Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı formayla en formda sezonunu yaşıyor.

26 yaşındaki futbolcu, kalan 3 lig maçında 6 gol daha atarsa da Galatasaray formasıyla bir lig sezonunda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak. Bu alanda zirvede 29 golle Bafetimbi Gomis var.