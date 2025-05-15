Ülkemizin köklü master futbol takımlarından olan Yıldırım Masterleri her yıl bahar aylarında gerçekleştirdiği yurt dışı temasları çerçevesinde bu yıl Makedonya’nın Üsküp şehrine gitti.

Geçtiğimiz yıl Bulgaristan’ın Sofya şehrinde oynanan Masterler Dostluk Kupası Turnuvası kapsamında bu yıl Üsküp Masterleri’nin davetiyle bugün sabah saatlerinde Türkiye üzerinden Üsküp’e uçtu.

Burada üç günlük bir turnuva maçları ile temaslarda bulunacak olan Yıldırım Masterleri, Pazar gecesi ülkeye dönecek.

Üsküp temasları ile ilgili açıklamada bulunan Yıldırım Masterleri Derneği Başkanı Hüseyin Akil, geçtiğimiz yıl başlayan iyi ilişkiler kapsamında ülkemizi bu yıl da Makedonya’da en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Akil, sporun dostluk ve kardeşlik duyguları içinde yapılması düşüncesiyle yaptıkları yurt dışı temaslarının ülkemiz tanıtımı içinde faydalı olduğunu belirtti.