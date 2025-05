İki ortağından biri Kıbrıslı Türk olan New York Merkezli “In. Site: Architecture” mimarlık firması tasarladığı New York- Letchworth Parkı’nda yer alan Otizm Doğa Yürüyüş Yolu ile “Amerika Mimarlar Odası New York Eyalet Tasarım Ödülü” kazandı.

Kıbrıslı Türk ortak Ali Yapıcıoğlu tarafından yapılan açıklamada bunun 1968’den bu yana verilen prestijli bir ödül olduğu kaydedildi.

14 kategoride 29 projenin ödül aldığı ifade edilen açıklamaya göre, Otizm Doğa Yolu projesi Susan Herrnstein, Loren Penman ve Gail Serventi tarafından hayal edilen ve ulusal otizm sözcülerinden Temple Grandin gibi isimlerin katkısıyla şekillenen 10 yıllık bir çalışmanın ürünü. Proje, New York Eyaleti ve ülke çapında birçok destekçinin finansal katkılarıyla gerçeğe dönüştü ve yürüyüş yolu 2023 yılında açıldı.