Çin’de bir otelin yan cephesinde yer alan büyük bir tabeladan, yalnızca iç çamaşırıyla sarkan bir adamın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Olayın, iddiaya göre aldatma sırasında karısına yakalanan bir kişinin kaçma girişimi sırasında yaşandığı öne sürüldü.

Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou kentinde kaydedilen görüntülerde, adamın yerden birkaç kat yüksekte bulunan ışıklı bir tabelaya tutunarak dışarıda mahsur kaldığı görülüyor.

Yerel basında yer alan iddialara göre, adam otel odasında karısı tarafından yakalanmasının ardından pencereden kaçmaya çalıştı. Dış cepheden tırmanarak tabelaya ulaşan kişi, burada bir süre asılı kaldı.

Olay anına ait videolar kısa sürede internette geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü durumu esprili yorumlarla değerlendirirken, bazıları ise yüksekten sarkan adamın oluşturduğu tehlikeli görüntülere dikkat çekti.

Yerel yetkililer olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu kişinin daha sonra nasıl kurtarıldığına ya da sağlık durumuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.