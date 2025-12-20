İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünya liderlerinin kendisine hediye ettiği yüzlerce hediyeyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

The Guardian'ın haberine göre İtalya'da yasalar gereği 300 eurodan daha değerli bir hediyeyi alamayan Meloni'nin, dünya liderlerinin armağanlarını Roma merkezli müzayede evi Bertolami Fine Art aracılığıyla satışa çıkaracağı duyuruldu.

HEDİYELERİN TOPLAM DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Hediyelerin değerinin 800 bin euro olduğu tahmin edilirken bunlar arasında mavi piton yılanından üretilen altın topuklu ayakkabı, Arjantin lideri Javier Milei'nin bir figürü, başörtüsü, Hindistan'ın geleneksel Kerala elbisesi, takı, şarap ve porselen çay takımı da yer aldı.

Satışa çıkacak eşyaların tam listesi kamuoyu ile paylaşılmadı.

Peki The Guardian, MSN ve İtalyan Telegrafi gazetelerinden edinilen göre Meloni hangi hediyeleri satışa çıkarıyor?

Meloni'nin yaptığı temaslarda kendisine hediye edilen armağanlardan bazıları ise şöyle:

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den geleneksel Kerala elbisesi

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'den takı seti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan porselen çay takımı ve 6 şişe şarap

ABD Başkanı Joe Biden'dan seramik bir kase

Ukrayna lideri Zelenskiy'den bir tablet

Moldova'dan tablo

Libya ve diğer Arap ülkelerinden kaykay, makyaj seti ve 15 halı

İtalya-Suudi Arabistan İş Konseyi Direktörü Kamel Al-Munajjed'den mavi renkli piton derisinden yapılan altın topuklu ayakkabı

Arjantin lideri Milei'nin elinde elektrikli testere tuttuğu figür

270 hediyenin Noel'den önce açık artırmaya çıkması beklenirken elde edilecek gelirin yardım kuruluşlarına bağışlanacağı da belirtildi.