Milli Eğitim Bakanlığı ve Girne Üniversitesi arasında, 'Deniz Motorculuğu Eğitimi ve Sertifika Programı'na yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Bakanlıkta gerçekleştirilen törende protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu imza koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokolle, Limanlar Dairesi’nin deniz motorcusu münhaline başvurabilmek için gerekli olan eğitimin, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı meslek liselerinin metal, makine ve motor alanlarından mezun bireylere verilmesi ve başarı gösterenlerin belgelendirilmesi amaçlanıyor.

- Son başvuru tarihi 4 Haziran

80 saatlik kursa başvurmak isteyen adayların, 28 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. Başvuru şartları arasında meslek lisesinin makine, metal veya motor bölümünden mezun ve 18 yaşını doldurmuş olmak yer alıyor.

- Çavuşoğlu

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mesleki eğitimin yalnızca okul sıralarında değil, mezuniyet sonrasında da sürdürülebilir desteklerle güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, “Bu iş birliğiyle yalnızca eğitim çağındaki öğrencilerimize değil, mezun olmuş bireylere de mesleki gelişim imkânı sunuyoruz. Gençlerimizin istihdam alanlarında donanımlı bireyler olarak yer almaları için mesleki ve teknik eğitimi sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde çeşitlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

-Salihoğlu

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise üniversitelerin yalnızca birer eğitim ve araştırma kurumu olmadığını, aynı zamanda topluma sosyal sorumluluk çerçevesinde katkı sunma misyonunu da taşıdığını belirtti. Bu kapsamda en önemli aracın eğitim olduğunu kaydeden Salihoğlu, denizciliğin üniversitenin kuruluşundan itibaren öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

İmza töreninde Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Başkaya, Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emete Toros hazır bulundu.