İsveç’in Malmö kentinde meydana gelen silahlı saldırı, ortaya çıkan ayrıntılarla ülkede büyük yankı uyandırdı. Seyir halindeki bir araca düzenlenen saldırıda, arka koltukta bulunan 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma, cinayetin planlı bir suikast olduğunu ve failin yalnızca 12 yaşında bir çocuk olduğunu ortaya koydu.

Polis kayıtlarına göre saldırı, 12 Aralık gecesi gerçekleşti. Araçtan açılan ateş sonucu genç olay yerinde yaşamını yitirirken, soruşturmanın ilerlemesiyle hedefin aslında araçtaki başka bir kişi olduğu belirlendi. Kurşunların yanlışlıkla arka koltuktaki gence isabet ettiği ve olayın “yanlış hedefe yönelik suikast” olarak değerlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, 12 yaşındaki çocuğun bu saldırı için başka bir bölgeden Malmö’ye getirildiğini ve yaklaşık 25 bin euro karşılığında tetikçilik yapmasının teklif edildiğini tespit etti. Cinayetin organize suç bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İsveç yasaları gereği cezai sorumluluk yaşı 15’in altında olduğu için, yakalanan çocuk hapse gönderilmedi. Fail, sosyal hizmetlerin gözetimi altına alındı. Ancak savcılık, suçun ağırlığı nedeniyle dosya için özel bir hukuki süreç başlatıldığını ve mevcut yasal düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesinin gündeme geldiğini açıkladı.

Yetkililer, ülkede faaliyet gösteren organize suç çetelerinin son yıllarda çocukları özellikle hedef aldığını vurguluyor. Dezavantajlı çocukların Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden tespit edilerek tetikçilik için yönlendirildiği, bu amaçla kurulan bazı grupların kapatıldığı bildirildi. Çetelerin çocuklara on binlerce dolara varan para teklifleri sunduğu iddialar arasında yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsveç’te 2025 yılının ocak-ağustos döneminde 13–14 yaş grubunda 66 tutuklama gerçekleşti. Bu sayı 2024’te 27 olarak kayıtlara geçmişti. Artış, çocukların ağır suçlara sürüklenmesi konusundaki endişeleri artırırken, olay ülkede “cezasız kalan cinayetler” ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

