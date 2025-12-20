Kate ile William'ın, her yıl geleneksel olarak paylaştığı Noel kartı sonunda ortaya çıktı.

Galler çiftinin üç çocukları 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis ile birlikte verdiği poz; fotoğrafçı Josh Shinner tarafından çekildi.

Aile, bu pozu geçtiğimiz nisan alında Norforlk'taki konutlarının bahçesinde vermişti.

Kate ile William, aile pozunun yanına "Herkese mutlu bir Noel diliyoruz" notunu da ekledi.

Kate ile William bir kez daha geleneği bozmamış oldu. Çünkü bu aile pozu da çiftin en büyük çocuğu George'un bu yıl kutlanan 12'nci doğum günü pozuyla aynı zamanda çekilmişti.

Dünyanın en ünlü ailesi altı ay sonra ilk kez 'tam kadro' gözler önüne çıkmıştı. Yine meraklı bakışlar ve kameralar onları takip etti. Birlikte gittikleri her yerde olduğu gibi gözler en çok onları gördü...

Galler Prensi William, Galler Prensesi Kate Middleton ve çocukları George, Charlotte ve Louis geçtiğimiz hafta düzenlenen Noel konseri programında aile boyu görüntü sergiledi.

Son olarak haziran ayındaki Trooping The Colour etkinliğinde 'aile boyu' görülen Galler çifti ve üç çocuğu Westminster Abbey'deki özel gecede bir araya geldi.

GECENİN EV SAHİBİ KATE

Kate Middleton'ın her yıl Noel öncesi düzenlediği ve ev sahipliğini üstlendiği en önemli etkinlik olan Noel'de Birlikte dün gece gerçekleşti.

Daha sonra TV ekranlarından da yayınlanacak olan geceye kraliyet ailesinden birçok kişi katıldı.

Ama ev sahibi Kate ve ailesi kelimenin tam anlamıyla geceye damgasını vurdu.

Her yıl olduğu gibi yine Kate Middleton, ailesinden önce Westminster Abbey'e gitti. Gecenin son hazırlıklarını gözden geçirdi.