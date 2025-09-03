Cyprus Basketbol Akademi ve Türk kadın Basketbolunun önemli ismi Nevriye Yılmaz’ın akademisinin birlikte düzenlediği Yaz Kampı başladı.

3-4-5 Eylül tarihlerinde Levent Kolej Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan kampta 10-18 yaş aralığındaki sporcular katılıyor.

Kampın ilk gününde Nevriye Yılmaz da katılarak sporcularla bire bir ilgilendi. Kampta Fundemental Eğitim, pozisyonlara göre çalışmalar, şut idmanı ve Nevriye Yılmaz’ın söyleşileri de olacak.

Kampın ilk gününü Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da izledi.