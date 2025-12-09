2026 Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye Milli Takımı, İspanya’nın Íscar kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasında üç karşılaşmaya çıktı. Milliler, turnuvada ortaya koydukları mücadele ile dikkat çekerken, temsilcimiz Mehmet Akif Öztürk performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Turnuvadaki ilk maçında İspanya’ya 91-66 mağlup olan milliler, ikinci müsabakada Almanya’yı 79-59, üçüncü karşılaşmada ise Yunanistan’ı 77-69 yenerek turnuvayı iki galibiyetle tamamladı. Organizasyon, Türkiye kadrosunun Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir sınav niteliği taşıdı.

Genç yıldız Mehmet Akif, üç maçta da istikrarlı bir grafik sergiledi:

• İspanya maçı: 14 sayı, 5 ribaund, 4 asist

• Almanya maçı: 8 sayı, 4 ribaund, 3 asist

• Yunanistan maçı: 13 sayı, 7 ribaund, 1 asist