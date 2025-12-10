Basketbolseverlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği Geleneksel İskele Kupası yarın akşam başlıyor.

Bu yıl 11–13 Aralık tarihlerinde, İskele Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyon, sezonun açılışında en çok ilgi gören etkinliklerden biri olmayı sürdürüyor.

Turnuvanın fikstürü, 1 Aralık Pazartesi günü kulüplerin katılımıyla Basketbol Federasyonu’nda gerçekleştirildi.

Kura Sonuçları ve Maç Programı

11 Aralık 2025 – Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu (İskele)

18.00 – China Bazar Ada Spor Kulübü × Çetinkaya TSK

20.00 – Larnaka Gençler Birliği × Soyer Altınbaş Üniversitesi Spor Kulübü

13 Aralık 2025 – Final Günü (İskele)

19.00 – 11 Aralık’taki maçların galipleri şampiyonluk için parkede olacak.

İlk günün mağlup ekipleri ise 3.’lük mücadelesinde karşılaşacak.