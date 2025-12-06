2025-26 sezonu UniLeague heyecanı devam ediyor. ODTÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen maçta, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, etkileyici bir performans sergileyerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni 83-32 mağlup etti. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, maç boyunca 56 sayılık en büyük farkı yakalayarak üstünlüğünü pekiştirdi. Ayrıca, 4 üç sayılık atışla dikkat çekerken, ev sahibi takım sadece 1 üç sayılık atışla sınırlı kaldı. Maçın başından itibaren rakiplerine karşı gösterdikleri kararlılık, zaferin anahtarı oldu.

Maçın ilk periyodu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin güçlü bir başlangıç yapmasıyla başladı. Kyle Wilson ALCY, 8 sayıyla takımının lideri oldu ve 24-6’lık bir üstünlük sağladılar. İkinci periyotta da bu üstünlük devam etti; Tquavion Terez KING, 7 sayıyla katkıda bulunarak skoru 47-17’ye taşıdı. Bahçesehir Kıbrıs Üniversitesi, burada da 8 sayılık bir seriye imza attı.

Üçüncü periyotta, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin baskısı arttı. Ray Allen Ngoran LEBEL, 11 sayıyla etkileyici bir performans sergileyerek skoru 75-20’ye taşıdı. Son periyotta ise Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, maçı 83-32’lik sonuçla tamamladı. Dingane Guidione Carlos JAMELA ve Kerem Ege Öztüre, son bölümdeki en etkili oyuncular oldu. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, bu maçta sergilediği üstün performansla galibiyeti elde etti.

Akdeniz ve Koopspor farklı galip
