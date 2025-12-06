2025-26 sezonu UniLeague heyecanı devam ediyor. ODTÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen maçta, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, etkileyici bir performans sergileyerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni 83-32 mağlup etti. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, maç boyunca 56 sayılık en büyük farkı yakalayarak üstünlüğünü pekiştirdi. Ayrıca, 4 üç sayılık atışla dikkat çekerken, ev sahibi takım sadece 1 üç sayılık atışla sınırlı kaldı. Maçın başından itibaren rakiplerine karşı gösterdikleri kararlılık, zaferin anahtarı oldu.

Maçın ilk periyodu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin güçlü bir başlangıç yapmasıyla başladı. Kyle Wilson ALCY, 8 sayıyla takımının lideri oldu ve 24-6’lık bir üstünlük sağladılar. İkinci periyotta da bu üstünlük devam etti; Tquavion Terez KING, 7 sayıyla katkıda bulunarak skoru 47-17’ye taşıdı. Bahçesehir Kıbrıs Üniversitesi, burada da 8 sayılık bir seriye imza attı.

Üçüncü periyotta, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin baskısı arttı. Ray Allen Ngoran LEBEL, 11 sayıyla etkileyici bir performans sergileyerek skoru 75-20’ye taşıdı. Son periyotta ise Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, maçı 83-32’lik sonuçla tamamladı. Dingane Guidione Carlos JAMELA ve Kerem Ege Öztüre, son bölümdeki en etkili oyuncular oldu. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, bu maçta sergilediği üstün performansla galibiyeti elde etti.