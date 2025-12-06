Özel gereksinimli bireylerle ilgili toplumda farkındalığı artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Algım Özel Eğitim Merkezi Engelsiz Turnike Basketbol Turnuavası’nın 10’uncusu yine Telsim’in katkılarıyla gerçekleşti.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen 10. Engelsiz Basketbol Tunuvası’na, Algım Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi’nin öğrencilerileri katıldı.

Keyifli anların yaşandığı ve heyecanlı geçen maçların ardından Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai çocuklara madalyalarını, kupalarını ve hediye basketbol toplarını taktim ederek anı fotoğrafı çektirdi.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Algım Özel Eğitim Merkezi okul müdürü Yazgı Çavuş, her yıl kendilerine destek olan Telsim’in katkılarından dolayı mutlu olduklarını aktardı. Kurum olarak tek amaçlarının özel gereksinimli çocukları mutlu etmek ve istedikleri zaman her şeyi başarabildiklerini onlara göstermek olduğunu aktaran Algım müdürü, bu yolda onları yanlız bırakmayan ve tüm etkinliklerinde kendilerine destek olarak çocukları her daim mutlu etmeye çalışan Telsim ailesine teşekkürlerini sundu.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, turnuvayı büyük bir heyecanla takip ettiğini ve her yıl Algım Özel Eğitim Merkezi’nin etkinliklerinde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Tüz, “Özel çocuklarımızın sosyal hayatta kendilerini eşit bireyler olarak hissedebilmesi ve eşit şartlara sahip olabilmelerine çok önem veriyoruz ve bu sosyal sorumluluk bilinciyle projeler üretiyoruz. Telsim olarak 10 yıldır Algım ile birlikteyiz ve ekip olarak bu iş birliğimizden dolayı çok mutlu ve gururluyuz.” dedi.