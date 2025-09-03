New York, tarihe tanıklık etmeye hazırlanıyor. Flushing Meadows’un dev sahnesinde iki kuşağın yıldızı karşı karşıya gelecek.

Bir tarafta tenis tarihinin yaşayan efsanesi Novak Djokovic. 38 yaşında hala en kritik anlarda ayakta kalan bir şampiyon. Taylor Fritz karşısında oyunundan tatmin olmasa da savaştı, kalbiyle kazandı. Ve kızının doğum gününde zaferini dans ederek kutladı.

Soğukkanlılığı, taktik zekası, mental gücü ve 24 Grand Slam zaferiyle yıllardır zirvede.

Diğer tarafta Carlos Alcaraz… Gençliğin enerjisi, yeni neslin simgesi.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kortlarda cesaretiyle, hız ve güç birleşimiyle bambaşka bir oyuncu profili çiziyor.

Flushing Meadows’ta henüz set kaybetmeden yarı finale yükseldi. Çek rakibi Jiri Lehecka’ya karşı 28 winner üretti, tek bir servis kırma puanı dahi görmedi.

Djokovic ve Alcaraz son iki yılda tenis tarihinin unutulmaz anlarını yaşattılar.

2023 Wimbledon finalinde Alcaraz, beş setlik destanda Djokovic’i yenerek yeni bir dönemin kapısını araladı. 2024 Wimbledon’da yine karşı karşıya geldiler.

Bu kez İspanyol raket daha da güçlüydü, set vermeden şampiyonluğa ulaştı. Ancak Avustralya Açık’ta sahne farklıydı.

Djokovic dört sette kazandı, tecrübenin hala ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Şimdi sıra Amerika Açık'ta İlk kez New York'ta birbirlerine rakip olacaklar. Arthur Ashe’in kalabalığı önünde, tarihe yazılacak yeni bir bölüm açılacak.

Djokovic “Beyaz bayrakla çıkmıyorum. Çok koşulacak, kolay olmayacak. Ama bu büyük maçlar i̇çi̇n sahada olmayı sevi̇yorum.” dedi.

Alcaraz ise “Beni̇m i̇çi̇n önemli̇ olan sadece oyundan keyi̇f almak ve en i̇yi̇ performansımı göstermek. Dünya 1 numarası olma düşüncesi̇ beni̇ baskı altına sokuyor. Bunu düşünmeden kortta mutlu olmak i̇sti̇yorum.'' sözlerini kullandı.

Djokovic için hedef, 25'inci Grand Slam zaferi. Alcaraz için hedef, dünya 1 numarasını yeniden almak. Biri, deneyimin gücü, diğeri, gençliğin ateşi…

İki kuşak, aynı hayalin peşinde. Bu buluşma, sadece bir yarı final değil, tenis tarihine kazınacak bir düello olacak.

İkilinin büyük buluşmasına cuma günü Arthur Ashe Stadyumu ev sahipliği yapacak.