Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu altyapı liglerinde oynanan karşılaşmalar tamamlandı. Üç farklı kategoride önemli mücadeleler gerçekleşti ve günün sonuçları belli oldu.

Kılıf&Kılıf U18 Erkekler Ligi

Yakın Doğu Üniversitesi, Caesar Larnaka Gençler Birliği karşısında ortaya koyduğu üstün performansla sahadan 128-54 galip ayrıldı. YDÜ, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarken hücumdaki yüksek verimliliğiyle dikkat çekti.

TTEC U14 Erkekler Ligi

Kıvılcım ile Necat British College arasında oynanan karşılaşmada mücadele dengeli başlasa da ikinci yarıda üstünlüğü ele alan NBC, karşılaşmayı 85-65 kazanmayı başardı.

TTEC U14 Kız Ligi

Levent Spor, Akdeniz Spor Birliği karşısında sergilediği disiplinli ve etkili oyunla sahadan 80-36’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Levent’in hem hücum hem savunmadaki istikrarlı performansı skora yansıdı.