Alithia gazetesi, sahibinin ikamet ettiği apartmanın park yerinde kundaklanan aracın tamamen hasar gördüğünü yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi dün Akama bölgesinde kullandıkları buggy tipi motorlu araçla 29 metrelik uçuruma düşen iki turistin yaralandığını; ancak hayati tehlikeleri bulunmadığını yazdı.

Kazanın aracı kullanan 25 yaşındaki turistin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana geldiğini yazan gazete yaralıların önce Poli Hastanesi, daha sonra ise ileri tetkik için Baf Hastanesine kaldırıldıklarını belirtti.