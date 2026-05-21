Lefkoşa ağır ceza mahkemesinde 900 miligram hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan sanık Bernard Hauma hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanığın avukatı, karar öncesi beyanda bulundu. Savunma, sanığın baron değil dağıtıcı konumunda olduğunu, ülkesi Zambiya’daki ekonomik şartlar ve kötü arkadaşlar nedeniyle bu suçları işlediğini belirtti.

Yargıç ise sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu ayrıca miktarın az olduğunu belirtti. Yargıç, bu hususun sanık lehine değerlendirildiğini belirtti. Yargıç, sanığın bu suçları işlerken ülkede kaçak konumda olmasını ise aleyhinde dikkate aldıklarını söyledi.

Yargıç, sanığı 2 ay süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.