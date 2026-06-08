KKTC Güreş Federasyonu sporcusu aynı zamanda Türkiye Milli Takımında yer alan Ömer Özyıldırım, UWW Plaj Güreşi Dünya Serisi 2. Etabında göstermiş olduğu başarılı performans ile erkekler kategorisinde “Erkekler En İyi Teknik (Top Technique)” ödülüne layık görüldü.

Ömer Özyıldırım turnuva boyunca sergilediği teknik beceri ve etkileyici performans, uluslararası federasyon tarafından takdir edilirken; ödül, UWW’nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan oylama sonucunda da geniş katılımla karşılık buldu.

Paylaşılan teknik hareket yaklaşık 51.000 beğeni ve 100.000 izlenme alarak büyük bir etkileşim elde etti.

Ayrıca turnuva resmi sonuçlarında sporcu hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’den Ömer Özyıldırım, erkekler müsabakasında sergilediği etkileyici performansın ardından Erkekler En İyi Teknik ödülünü kazandı.”

Ömer Özyıldırım, organizasyonu 90 kg kategorisinde 8. sırada tamamlayarak ülkemizi başarıyla temsil etmiş; elde ettiği bu ödülle birlikte Türkiye’nin plaj güreşindeki uluslararası başarısına katkı sağlamış ve ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanıtımına çok büyük bir katkı sağlamıştır.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Av. Kemal Bayraktar ise milli sporcusu hakkında “ Bizler Ömer’e federasyonumuz ve devletimiz olarak her zaman çok güveniyoruz , destekliyoruz . Bu gibi büyük bir organizasyonda yer alması zaten başlı başına büyük bir olayken , Dünya Şampiyonasında en iyi tekniği yapan sporcunun ülkemizden çıkması ve büyük bir destekle bunu kazanması bizi son derece mutlu etmişti . Halen Ömer için kazanılmış bir şey yok , biz onu sezon sonu Dünya sıralamasında ilk 3 sırada yer alması için desteklemeye devam edeceğiz. Sporcumuzu ve antrenörlerini kutlar Başarılarının devamını dilerim . “ dedi.