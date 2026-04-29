Gazimağusa’da ölümlü kazanın zanlısı Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye kaza ile ilgili olguları polis çavuşu aktardı.

Polis 19 Nisan 2026 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde 23 yaşındaki Mehmet Dalkıç’ın 119 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 842 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada DAÜ ATM’lerin karşısında bulunan otobüs durağı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yol üzerinde yaya olarak yürümekte olan 36 yaşındaki Ömer Albaz’a çarptığını söyledi. Kaza sonucunda Ömer Albaz’ın hayatını kaybettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi ve zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, meselenin de ciddiyetine dikkat çekti ve zanlının, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi yönünde emir verdi.