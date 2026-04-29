Havalimanı yolu üzerinde scooter sürücüsü Serkan Şahin’e çarparak, ağır yaralanmasına neden olan Faruk Balıcak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada Faruk Balıcak’ın yönetimindeki RP 311 plakalı araç, Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını, bu sırada çemberde ilerleyen Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını söyledi.

Polis, kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, araç sürücüsü Faruk Balıcak’ın da tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Yaralının yoğun bakımda uyutulduğunu, durumunun kritik olduğunu, suçun nevinin değişebileceğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.