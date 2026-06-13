Girne’de gece yarısı şüpheli hareketleri ile dikkat çeken isimlerinin baş harfleri A.H.T., ve S.K. polisin takibi sonucu üzerlerinde yapılan aramada 1 gram Hintkeneviri ile yakalandı. Soruşturulan zanlıların Telegram uygulaması üzerinden KKTC’de bağlantı kurdukları şahsın yönlendirmesi ile ülkeye gelerek bir çok konuma paket paket uyuşturucu attıklarını itiraf etti.

Mahkeme emri ile tutuklanan zanlılar, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ İÇİN ADAYA GELDİLER

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Haluk Ceylan, zanlıların önceki gece yarısı saat 01.00 raddelerinde tutuklandıklarını anlattı.

Zanlı A.H.T.’nin üst aramasında 1 gram Hintkeneviri tespit ettiklerini kaydeden polis, ilerletilen soruşturmada zanlıların KKTC’ye Telegram uygulaması üzerinden yönlendire ile geldiklerini ve birçok konuma paket paket uyuşturucu attıklarını itiraf ettiklerin söyledi. Zanlılar hakkında soruşturmanın çok yeni olduğuna dikkati çeken polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlıların soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.