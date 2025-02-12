Ölümle neticelenen kazaların meydana geldiği Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, Arda Market yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, herhangi bir önlem alınmadığı için ölüme meydan okumaya devam ediyor.

“Söz konusu noktayla ilgili ne zaman önlem alınacak?” diye soran bölge sakinleri, adeta isyan ediyor.

Vatandaşlar, “Burası, yayaların sıklıkla kullandığı bir nokta... Bölgede bir üst geçit var ancak kimse kullanmıyor. Buraya ya bir üst geçit yapılmalı, ya da bölgede bulunan üst geçit bu noktaya taşınmalı” dedi.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), belediye sınırları içindeki ana arterlerin aydınlatma sorununu çözmek için iş birliği kararı aldı.

Bu kapsamda dün Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda alınan karara göre, Gönyeli-Güzelyurt Anayolu’nda, belediye sınırları içinde kalan aydınlatma sistemleri kalıcı olarak tamir edilecek.

Bu kapsamda, Karayolları Dairesi malzeme desteğinde bulunacak, Kıb-Tek ise teknisyen desteği sağlayacak ve malzeme temin edecek.

Toplantıda ayrıca Polis Genel Müdürlüğü ve Karayolları Dairesi'nin uygun göreceği bir noktaya hız tespit kamerası konması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaşanan üzücü can kayıpları nedeniyle aydınlatma sorununun acil çözümü için Karayolları Dairesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Kıb-Tek’in iş birliği yaptığını belirterek, bu iş birliğini ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışacaklarını vurguladı.

"Bir buçuk yıl önce yerel yönetimlerle birlikte ana arterlerdeki aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı için bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Arıklı, “Amacımız, mevcut aydınlatma sistemlerinin bakım onarım işlerine ek olarak, ülkede hangi noktalarda yol aydınlatmasına ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek ve eksiklikleri gidermek.” dedi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise belediye sınırları içerisinde kalan yol aydınlatma sistemlerinin kalıcı olarak tamiratı için seferber olacaklarını belirtirken, Gönyeli-Güzelyurt Anayolu’nun kent içinde kalan kısmında yayaların karşıdan karşıya geçmesini engellemek için orta refüje tel çekilmesi için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Amcaoğlu, yayaların yolun karşısına hayatlarını tehlikeye atmadan geçebilmeleri için üst geçit yapılması konusunda da girişim başlattığını kaydetti.