Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) bir heyet aşırı yağış, dolu ve rüzgardan etkilenen Lefke ve Güzelyurt bölgelerini dün ziyaret ederek meydana gelen hasarı inceledi.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milletvekilleri Armağan Candan, Salahi Şahiner, CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy ve partillerin yer aldığı heyet, bölgede yurttaşlar ve üreticilerle bir araya gelerek yaşanan sorunları ve oluşan zararı gözlemledi.

İncirli, elektrik altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini, tarımsal üretimin de yağış ve doludan büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, hasar tespit çalışmalarının hızla ve sonuç üretecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

-“Bölgedeki en kritik konu elektrik altyapısında oluşan hasar”

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, aşırı yağış, dolu ve rüzgarın ciddi hasara neden olduğunu söyledi. Güzelyurt, Lefke ve civar köylerde çok sayıda ağacın kökünden söküldüğünü belirten İncirli, “Bölgedeki en kritik konu elektrik altyapısında oluşan hasar” dedi.

Bölgenin elektriksiz kaldığını ve KIB-TEK personelinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden İncirli, hasarın büyüklüğü nedeniyle elektrik altyapısının yeniden işler hale getirilmesinin zaman ve yoğun çalışma gerektireceğini kaydetti.

-“Üreticiler büyük bir zarar gördüler”

İncirli, ikinci en kritik noktanın ise dolunun özellikle narenciye ve zeytin üretiminde ciddi zarara yol açması olduğunu ifade etti. Ağaçlardaki ürünlerin zarar gördüğünü ve yaşananların etkisinin önümüzdeki dönemde de hissedileceğini söyleyen Sıla Usar İncirli, ekinlerin, taze sebze ve meyvelerin de olumsuz etkilendiğini belirtti . İncirli, üreticilerin kendilerine çok büyük zarar gördüklerini aktardığını ifade etti.

“ -Meydana gelen zararlar tazmin edilmeli”

Önceliğin elektrik altyapısının onarılması ve bölgenin yeniden elektriğe kavuşturulması olduğunu vurgulayan İncirli, bununla birlikte hasar tespit çalışmalarının da gecikmeden başlatılması gerektiğini söyledi.

Üreticilerin tek tek başvuru yapmak zorunda bırakılmaması gerektiğine işaret eden İncirli, Tarım Dairesi ve devletin ilgili kurumlarının harekete geçerek zararların Tarım Sigorta Fonu aracılığıyla hızlı şekilde tazmin edilmesi gerektiğini belirtti.

Sigorta kapsamına girmeyen ürünlerde meydana gelen zararların da telafi edilmesinin önemine dikkat çeken İncirli, “Meydana gelen zararlar tazmin edilmeli. Önümüzdeki günlerde hızlıca bu yaraların sarılmasına ve hasarların giderilmesine ihtiyaç var. ” dedi.

İncirli, bölgede görev yapan ekiplerin zor koşullar altında çalışmalarını sürdürdüklerini de belirterek, sahadaki tüm kamu görevlilerine teşekkür etti ve kolaylıklar diledi.

Yaşanan felaketten etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İncirli, “Bütün bu olaylardan etkilenen yurttaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.