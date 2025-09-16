Polis Genel Müdürlüğü (PGM), öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Güvenli Okul Projesi”ni hayata geçirdi.

Okul çevrelerinde polis devriye hizmetleri güçlendirilerek öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği artırıldı, trafik düzeni ve yaya güvenliği için kapsamlı önlemler alındı.

Ayrıca öğrenci taşımacılığında kullanılan toplu taşıma araçları ile okul çevrelerindeki market ve büfelere yönelik polis denetimleri de sıkılaştırıldı.

Proje kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimi ve okul aile birlikleri ile iş birliği içerisinde, konularında uzman polis ve eğitmenler tarafından trafik güvenliği, madde bağımlılığı, güvenli internet, siber zorbalık, akran zorbalığı ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında, öğrenci, veli ve okul yönetimlerine yönelik eğitici ve farkındalık artırıcı seminerler düzenlenecek.

Projeyle birlikte, okul yönetimlerinin riskli bir durum karşısında polisle anında iletişim kurabilmesi için web arayüzü oluşturulacak.

Olası olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi, öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin önceden tespit edilerek suç oluşmadan önleyici tedbirlerin devreye sokulması hedefleniyor.