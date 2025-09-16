Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının 252 konteyner sınıf, 21 okulda süren inşaat çalışmaları ve 25 öğretmen açığıyla başladığını savundu.

Eğitim yılının ilk ders zilinin çalması ardından KTÖS, "Sorunları" yerinde görmek amacıyla Karakol, Şehit Yalçın, Şehit Mehmet Eray, Dikmen, Necati Taşkın ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokullarını ziyaret etti.

Lefkoşa'daki Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu önünde açıklama yapan Maviş, okulların 252 konteyner sınıfla açıldığını, 21 noktada inşaatların sürdüğünü ve bu çalışmaların bir ile dört ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Maviş ayrıca, 21 okulda toplam 25 öğretmen eksikliği bulunduğunu ileri sürdü.

Ziyaretlerde bazı okullarda güvenlik zafiyetleri ve çeşitli sorunlar tespit ettiklerini belirten Maviş, bu bulguları fotoğraflarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile paylaşacaklarını ifade etti.

Maviş, çalışmaların sürdüğü okullar arasında, Yeşilyurt, Haspolat, Ulukışla, Cihangir/Düzova, Mustafa Kemal (Yıldırım), Dörtyol, Alaniçi, Çayırova, Şehit Hüseyin Akil, Şehit Zeki Salih, Tuzla Şehit Özdemir, Çamlıbel Aysun, Gaziköy Anaokulu, Gelibolu, Alasya, Karakol, Şehit Mehmet Eray, Dikmen, Necati Taşkın ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nun bulunduğunu; Arabahmet İlkokulu ile Lefke İstiklal İlkokulu’nun beklemede olduğunu; Akıncılar, Canbulat, Erdal Abit ve Kalkanlı Anaokulu’nun ise boşaltıldığını aktardı.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu binasının iki buçuk yıl önce boşaltıldığını, yaz aylarında yıkıldığını ancak yerine yenisinin hâlâ yapılmadığını kaydeden Maviş, oyun alanına konteynerlerin kurulduğunu savundu.

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın mevcut tablo için öğrencilerden özür dilemesi gerektiğini de savunarak, “Okullarımızı konteynerlerle açmak başarı değil, çocukların geleceğini riske atmaktır. 252 konteynerde eğitim gören öğrenciler, toplam öğrenci nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturuyor. Bu çocuklar eşit olmayan ve verimsiz koşullarda eğitim görmeye mahkûm edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

Maviş, birçok öğrencinin "Şantiye ortamında veya yetersiz koşullarda" eğitim yılına başladığını ileri sürdü.